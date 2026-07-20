Fedez papà per la terza volta | il gesto di Leone per il fratellino Edoardo che nessuno si aspettava e che commuove il web

Il 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano è nato Edoardo Lupo Lucia, il terzo figlio di Fedez e il primo della compagna Giulia Honegger. Il parto si è svolto in una clinica privata e il nome del bambino è stato comunicato ufficialmente. La nascita è stata annunciata sui social, senza ulteriori dettagli sul momento. Un gesto di Leone, il primogenito, per il fratellino Edoardo ha attirato l’attenzione del pubblico.

Giovedì 16 luglio, nella clinica dell’ospedale San Raffaele di Milano, è venuto al mondo Edoardo Lupo Lucia, terzo figlio di Fedez e primo della compagna Giulia Honegger. L’annuncio, dato in anteprima dalla rivista Gente, ha scatenato un’ondata di affetto che ha travolto il web e i social network in poche ore. Il rapper milanese ha condiviso la notizia attraverso un carosello di nove scatti pubblicati su Instagram, accompagnati da una caption essenziale ma carica di emozione: “ Una gioia così grande”, seguita da un cuore bianco. Il post ha letteralmente fatto esplodere la piattaforma, superando i 370mila mi piace in appena trenta minuti dalla pubblicazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Fedez papà per la terza volta: la foto del pancino che conferma tutto

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