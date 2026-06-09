Esagitato si lancia in mezzo alla carreggiata tra le auto in corsa a Torino Barriera di Milano soccorso e portato all' ospedale

Notizia in breve

Un uomo in stato di agitazione si è gettato sulla carreggiata tra le auto in movimento nel pomeriggio di ieri a Torino, nella zona del parco Sempione. È stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La scena si è verificata tra via Cigna, via Toscanini e via Boccherini, causando disagi al traffico e un rischio per la sicurezza dei conducenti.