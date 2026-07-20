Famiglia nel bosco divisa da 8 mesi il nodo dell' istruzione | gli assistenti sociali premono per l' inserimento nella scuola pubblica

È una settimana decisiva per la famiglia nel bosco di Palmoli. Dopo otto mesi di separazione, si avvicina il momento della decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila sul possibile ricongiungimento di Nathan e Catherine con i loro tre figli, ospiti in una casa famiglia a Vasto. Oggi scade il termine per il deposito delle memorie di parte. «Il Tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno» dice l'avvocato Simone Pillon che conferma che la memoria della difesa «sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze». Ricorda che il Comune di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale - Vita in diretta 29/01/2026

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