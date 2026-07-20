Un uomo marocchino regolare è morto durante un arresto a Bologna, avvenuto dopo che aveva avuto una lunga crisi di nervi. Un’anziana testimone ha raccontato di aver assistito alla scena e si è detta dispiaciuta per i poliziotti coinvolti. La vicenda risale alla notte precedente, quando l’uomo ha mostrato comportamenti violenti e agitati prima di essere fermato. La polizia ha eseguito l’arresto e l’uomo è stato portato via.

Si ritorna ai fatti della vigilia, alla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, il marocchino regolare che ha perso la vita durante un arresto dovuto al fatto che dava da lunghi minuti in escandescenze. Un caso che è diventato subito politico, con la sinistra già arrivata a sentenza: colpa della brutalità della polizia. Nella serata di oggi, lunedì 20 luglio, un presidio per Fakir a Bologna, degenerato in scontri con la polizia, bersagliata da oggetti e insulti. Presente anche la sorella della vittima, che ha invocato "vendetta", per poi collassare ed essere soccorsa da un'ambulanza. Quel video di cinque minuti che mostra gli ultimi istanti di vita di Fakir gira da due giorni, lo ha visto tutta Italia, ognuno si faccia l'idea che vuole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, la testimonianza dell'anziana: "Poveri poliziotti, che cosa ho visto"

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