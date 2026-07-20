Le riflessioni sul diverso livello competitivo tra il tennis di ieri e quello di oggi continuano ad alimentare il dibattito. Dopo le considerazioni espresse nelle scorse settimane da Jo-Wilfried Tsonga, secondo cui il panorama attuale sarebbe sostanzialmente monopolizzato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche Fabio Fognini ha offerto una lettura che va nella stessa direzione, sottolineando come la sua generazione abbia dovuto confrontarsi con una concorrenza di ben altro spessore. Intervenuto all’inaugurazione della Club House del MarePineta di Milano Marittima, i l ligure è tornato a parlare della propria carriera, soffermandosi soprattutto sul contesto nel quale ha costruito i suoi risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Fognini: “Ho fatto dei piccoli miracoli, la mia epoca era diversa da quella attuale. La concorrenza non mancava”

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