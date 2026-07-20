F1 ora c’è l’Ungheria | Ferrari ci crede davvero due gare hanno cambiato il Mondiale | Il programma del weekend

Nel weekend di Formula 1, la Ferrari ha ottenuto una vittoria e un secondo posto in Gran Bretagna, con Charles Leclerc e un altro pilota sul podio. La scuderia ha sfruttato le gare di Silverstone e Spa per accumulare punti, migliorando la propria posizione nel campionato. La partecipazione alle due gare ha rappresentato un'occasione per aumentare il punteggio, dopo aver pianificato due appuntamenti consecutivi.

Doveva essere una doppietta dove massimizzare le opportunità, è stata addirittura l’occasione per rosicchiare qualche punto. Ferrari esce da Silverstone e Spa con una vittoria e un secondo posto per Charles Leclerc e un terzo per Lewis Hamilton in Gran Bretagna. Sarebbe stato un altro doppio podio ma la discutibile penalità data all’inglese per il contatto – e i danni causati – poco dopo il via con Russell gliel’ha impedito. Due piste dove conta tanto il motore e il deployment dell’energia in cui la Ferrari è stata ultra competitiva nonostante i timori della vigilia che vedevano le Rosse a quasi mezzo secondo, per stesse ammissioni di Maranello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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