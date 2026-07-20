Il Mondiale di Formula 1 2026 si sta delineando come un trapezio, con protagonisti come Antonelli, Russell e i piloti delle scuderie Ferrari, in un quadro ancora in evoluzione. La configurazione del campionato appare instabile, senza una figura stabile definita, con i lati della competizione che cambiano lunghezza e inclinazione. La stagione si presenta come un quadrilatero sghimbescio, caratterizzato da dinamiche in continuo mutamento e da una competitività in costante movimento.

Il Mondiale di F1 2026 sta cominciando a prendere forma, nonostante non vi sia ancora una figura definita e, anzi, essa sia dinamica. Diciamo che ci si trova di fronte a un trapezio, un quadrilatero sghimbescio, i cui lati non hanno la stessa lunghezza e non sono perfettamente paralleli o perpendicolari gli uni agli altri. L’aspetto di questa figura geometrica cambia di continuo e, verosimilmente, continuerà a cambiare. Ovviamente, la metafora sta a indicare i quattro piloti di Mercedes e Ferrari. In questo momento, il lato più lungo è quello di Andrea Kimi Antonelli, battistrada in classifica generale. I due lati intermedi sono di matrice britannica, Lewis Hamilton e George Russell, staccati rispettivamente di 45 e 50 punti dal leader della graduatoria assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, il Mondiale 2026 è un trapezio. Antonelli, Russell e i ferraristi lati sghimbesci di una figura in continua evoluzione

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