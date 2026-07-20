Kimi Antonelli ha ottenuto un'altra pole position, consolidando il suo ruolo di grande favorito in vista della stagione. Le quote dei bookmaker indicano ora il pilota come il principale candidato al titolo, anche se non ci sono gare in programma al momento. La sua posizione in classifica delle scommesse si è rafforzata grazie ai risultati recenti, che lo vedono in testa alle preferenze degli scommettitori per la conquista del campionato.

E adesso Kimi ha conquistato un'altra pole position, l'ennesima di questo inizio di stagione. Nessuna gara in vista però: il pilota bolognese parte davanti a tutti nelle quotazioni dei bookmaker per la corsa al titolo piloti. Il successo a Spa, nel circuito considerato come l'unversità della Formula 1, vale come consacrazione e potrebbe essere il colpo decisivo nella lotta al titolo. Scopramo allora come cambiano le quote di Kimi Antonelli vincente del Mondiale F1 sui siti dei principali operatori di scommesse. In Belgio Antonelli è tornato al successo dopo un digiuno di tre GP e ha piazzato quello che potrebbe risultare il colpo decisivo in ottica Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - F1, crollano le quote per Kimi Antonelli campione: è lui il grande favorito

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