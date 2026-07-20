Extrautili Aset Serfilippi apre al confronto | Ma priorità a famiglie e imprese

Notizia in breve

Aset ha annunciato che distribuirà due milioni di euro aggiuntivi al Comune di Fano, ma non ha ancora stabilito come saranno impiegati. Il rappresentante dell’azienda ha aperto a un confronto, sottolineando che priorità rimangono le famiglie e le imprese. La decisione definitiva sull’utilizzo delle risorse non è stata presa e sarà discussa nelle prossime settimane. La comunicazione è arrivata lunedì 20 luglio 2026.