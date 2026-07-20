Extrautili Aset Serfilippi apre al confronto | Ma priorità a famiglie e imprese

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aset ha annunciato che distribuirà due milioni di euro aggiuntivi al Comune di Fano, ma non ha ancora stabilito come saranno impiegati. Il rappresentante dell’azienda ha aperto a un confronto, sottolineando che priorità rimangono le famiglie e le imprese. La decisione definitiva sull’utilizzo delle risorse non è stata presa e sarà discussa nelle prossime settimane. La comunicazione è arrivata lunedì 20 luglio 2026.

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Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 20 luglio 2026 -  Non è ancora deciso come saranno utilizzati i due milioni di euro aggiuntivi che Aset distribuirà al Comune di Fano. L’amministrazione ha però già individuato una direzione: la parte più consistente dovrebbe andare alle famiglie e alle attività economiche, mentre una quota potrebbe servire ad avviare la progettazione di alcune opere considerate prioritarie. A indicare il percorso è il sindaco Luca Serfilipp i, proprio nel giorno degli incontri con il tavolo economico, le organizzazioni sindacali e la Commissione Bilancio. Il confronto fa seguito all ’impegno assunto in Consiglio comunale, quando l’assise aveva autorizzato l’aumento da 1,3 a 3,3 milioni del dividendo destinato al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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