Europei di Calcio a 7 tutto pronto a Roma | l’Italia sfida le migliori squadre del Continente

Roma si prepara ad ospitare gli Europei di Calcio a 7, con la Nazionale italiana che parteciperà alla competizione. L'evento si terrà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di diverse squadre europee. Il presidente della Confederazione Calcistica Italiana ha confermato la presenza della squadra italiana, sottolineando l’importanza della città come centro del calcio a 7 internazionale. La manifestazione si svolgerà in diverse strutture della capitale.

Roma – “Roma è pronta a diventare il centro nevralgico del calcio a 7 internazionale”. Con entusiasmo e decisione Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana, ha annunciato la partecipazione della Nazionale italiana di Calcio a 7 agli Europei che si disputeranno nei prossimi giorni a Roma. Sarà Parco Schuster, con la Basilica di San Paolo sullo sfondo, a ospitare dal 22 al 25 luglio il Campionato Europeo di calcio a 7, l’evento che mette di fronte le migliori selezioni europee. Otto le nazionali ai nastri di partenza, divise in due gironi: nel Gruppo A troviamo l’Italia padrona di casa insieme a Grecia, Ucraina e Romania. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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