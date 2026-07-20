Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 20 luglio 2026
Oggi, 20 luglio 2026, alle 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La lotteria consente di vincere una casa indovinando i numeri scelti. La procedura si è svolta come da consueto, senza ulteriori dettagli sui risultati.
Estrazione VinciCasa oggi 20 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 19 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 18 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 17 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 16 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 15 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 20 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
Notizie e thread social correlati
Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 maggio 2026Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, si tiene l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30.
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 giugno 2026
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 luglio; Lotto e Simbolotto di sabato 18 luglio 2026; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 13 luglio; VinciCasa, l’estrazione di martedì 14 luglio.
Estrazione Vincicasa n. 198 di venerdì 17 luglio 2026 #VinciCasa #LeoBar_Sulbiate, facebook
Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 27 giugno 2026 | LottoLotterie / Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 13 luglio 2026 Lotterie / Estrazione Million Day di oggi, 13 luglio 2026: i numeri vincenti di lunedì ... tpi.it