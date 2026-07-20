Domani, 21 luglio alle 20:45, verrà trasmessa la terza puntata di “Estra ON air”, un vodcast prodotto da Estra. La serie si propone di spiegare in modo semplice le trasformazioni del mercato energetico e come queste influenzano la vita quotidiana. La trasmissione si rivolge a un pubblico generale e utilizza un linguaggio diretto e accessibile. La puntata rappresenta il terzo episodio della serie.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Domani, martedì 21 luglio, alle 20:45, va in onda la terza puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana. Ospite della puntata è Giuseppe Rubechi, responsabile Sostenibilità di Estra, che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su cosa significhi, per l’azienda, occuparsi di questo tema: non solo tutela ambientale, ma anche e soprattutto investimento su scuola, sport e legame con il territorio. Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell'emittente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Estra ON air”: domani il terzo appuntamento del vodcast di Estra

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