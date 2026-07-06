Estra ON air | da martedì 7 luglio il nuovo vodcast di Estra su energia mercato e sostenibilità
Da martedì 7 luglio, Estra lancia “Estra ON air”, un nuovo vodcast dedicato ai temi dell’energia, del mercato e della sostenibilità. Il programma affronta argomenti come le variazioni dei prezzi dell’energia, la lettura delle bollette, le fonti rinnovabili e il ruolo delle utility nello sviluppo territoriale. La serie si rivolge a un pubblico generale e si presenta come uno strumento divulgativo per comprendere meglio le dinamiche del settore energetico.
Arezzo, 6 luglio 2026 – Debutta martedì 7 luglio “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra che esplora, in chiave divulgativa, i grandi temi dell’energia: dalle oscillazioni dei prezzi alla lettura della bolletta, dalle fonti rinnovabili al ruolo delle utility nello sviluppo dei territori. Dieci puntate condotte da Virginia Masoni, che di volta in volta mette a confronto con un ospite esperienze, dati e prospettive, restituendo al pubblico chiavi di lettura concrete su questioni spesso percepite come distanti dalla vita quotidiana. Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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