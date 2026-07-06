Estra ON air | da martedì 7 luglio il nuovo vodcast di Estra su energia mercato e sostenibilità

Notizia in breve

Da martedì 7 luglio, Estra lancia “Estra ON air”, un nuovo vodcast dedicato ai temi dell’energia, del mercato e della sostenibilità. Il programma affronta argomenti come le variazioni dei prezzi dell’energia, la lettura delle bollette, le fonti rinnovabili e il ruolo delle utility nello sviluppo territoriale. La serie si rivolge a un pubblico generale e si presenta come uno strumento divulgativo per comprendere meglio le dinamiche del settore energetico.