Durante l’estate 2026 nel Salento si è svolto un matrimonio alternativo che ha attirato molta attenzione. L’evento ha coinvolto gli sposi e gli invitati in una cerimonia fuori dal tradizionale, con elementi originali e diversi dai soliti schemi. La festa ha riscosso successo tra i partecipanti, che hanno apprezzato l’originalità dell’evento. Nessun dettaglio specifico sulle modalità o le modalità di svolgimento della cerimonia è stato reso noto.

Un matrimonio alternativo, ma di grande successo, in Salento, nel cuore della Puglia. E da parte nostra, come ormai saprete, siamo sempre dalla parte delle idee alternative, stuzzicanti e nel contempo efficaci, quando non cadono nel trash come in questo caso. Ebbene sì, a Sternatia (Lecce), il 16 luglio 2026, ben oltre 250 invitati hanno festeggiato in una storica e suggestiva villa privata. Davvero bellissima. Sul palco gli Après La Classe, mentre allo scoccare della mezzanotte gli sposi hanno servito gli iconici bucket di KFC al posto della più classica spaghettata. Andiamo per ordine e scopriamo i dettagli. C’è chi conclude il ricevimento con la tradizionale spaghettata di mezzanotte e chi, invece, ha scelto il pollo fritto. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Estate 2026 Salento, successo per matrimonio alternativo: la curiosità

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