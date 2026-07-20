estate 2026 al teatro comunale di bucine con officina estate e il piccolo festival di narrazioni

A luglio 2026, il Teatro Comunale di Bucine ospiterà l’Officina Estate e il «Piccolo festival di narrazioni». L’evento prevede spettacoli di musica, teatro e attività per bambini e adulti, coinvolgendo artisti locali e ospiti provenienti da altre regioni. La manifestazione si svolgerà durante l’estate e mira a creare un momento di condivisione tra pubblico e artisti attraverso diverse forme di espressione.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Estate 2026 a l Teatro Comunale di Bucine con Officina Estate e il «Piccolo festival di narrazioni» tra musica, teatro, bambini, adulti, artisti del territorio e ospiti nazionali, un intreccio di linguaggi che restituisce il piacere di ritrovarsi, condividendo emozioni e immaginazione. «Siamo al termine della prima parte del Piccolo Festival di Narrazioni al Teatro Comunale di Bucine (ci rivedremo a settembre): un viaggiatore misterioso arriva! e cerca proprio voi!». Ecco alora il programma che propone Venerdì 24 luglio, ore 17:00 Interviste. di e con Omar Giorgio Makhloufi (primo studio). Omar Giorgio Makhloufi è un giovane attore, autore e regista di origini arbëreshë e algerine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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