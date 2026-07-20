Erasmus+ infoday sull’Accreditamento per l’educazione degli adulti | webinar il 1° settembre domande entro il 29

Il 1° settembre si terrà un webinar organizzato dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE sull’Accreditamento per i progetti di mobilità nell’educazione degli adulti. L’incontro si svolgerà online e si rivolge a chi intende approfondire le procedure di accreditamento. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 agosto. L’evento mira a fornire chiarimenti sui requisiti e le modalità di accesso ai programmi di mobilità nel settore dell’educazione adulta.

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE organizza un incontro online dedicato all’Accreditamento per i progetti di mobilità nel settore dell’Educazione degli adulti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Erasmus PLUS: webinar gratuito su programma, accreditamento e candidatura della tua scuola. GRATUITOUn webinar gratuito sarà dedicato alle scuole interessate a conoscere il programma Erasmus Plus, con un focus su procedure di accreditamento e...

Si parla di: Infoday Erasmus+ sull’Accreditamento nell’educazione degli adulti.

Servizio infanzia, accreditamento Erasmus+Il Servizio Infanzia del Comune di Imola ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ nel settore dell’educazione alla prima infanzia. L’accreditamento consentirà, per i prossimi tre anni, al personale ... ilrestodelcarlino.it

Accreditamento . Erasmus+ per l’istituto comprensivo veregrenseUn nuovo inizio nel segno dell’internazionalizzazione, per l’istituto comprensivo cittadino ora accreditato Erasmus+ Ka 120 che gli consentirà di beneficiare di finanziamenti europei per le mobilità ... ilrestodelcarlino.it