Erasmus+ infoday sull’Accreditamento per l’educazione degli adulti | webinar il 1° settembre domande entro il 29

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1° settembre si terrà un webinar organizzato dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE sull’Accreditamento per i progetti di mobilità nell’educazione degli adulti. L’incontro si svolgerà online e si rivolge a chi intende approfondire le procedure di accreditamento. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 agosto. L’evento mira a fornire chiarimenti sui requisiti e le modalità di accesso ai programmi di mobilità nel settore dell’educazione adulta.

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L’Agenzia Erasmus+ INDIRE organizza un incontro online dedicato all’Accreditamento per i progetti di mobilità nel settore dell’Educazione degli adulti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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