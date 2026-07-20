Un uomo di 50 anni ha ricevuto circa 20mila euro di risarcimento dopo essere caduto in piscina, il 22 agosto 2021, all’interno di un parco acquatico brianzolo. La caduta è avvenuta a causa di una patina scivolosa sul pavimento, che ha causato una frattura dell’omero alla gamba destra. Il Tribunale di Monza ha riconosciuto il danno e disposto il risarcimento.

Era caduto mentre si trovava all’ Acquaworld a causa di una patina scivolosa sul pavimento, subendo una frattura dell’omero della gamba destra. Per questo incidente, accaduto il 22 agosto del 2021 all’interno del parco acquatico brianzolo, un 50enne si è visto riconoscere dal Tribunale di Monza un risarcimento dei danni di quasi 20mila euro. Nella causa civile l’uomo ha sostenuto che, dopo essersi intrattenuto con amici e familiari nell’area esterna attrezzata a giochi acquatici, aveva oltrepassato il cordolo che la delimitava e quando aveva appoggiato il piede sul pavimento del corridoio esterno in laterizio antiscivolo, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a causa della presenza di una patina biologica fatta di muschi e alghe che aveva reso il pavimento "malsicuro e viscido". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Era caduto in piscina, avrà un risarcimento di 20mila euro

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CEO quería divorciarse, al leer sus pensamientos cambia de opinión y se enamora

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