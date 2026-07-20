Enzo Paolo Turchi | Sono cattolico mai perdere i valori

Enzo Paolo Turchi ha dichiarato di essere cattolico e di non voler mai perdere i valori. La sua eleganza è stata evidente anche durante una puntata di Canzonissima del 13 novembre 1971, dove ha ballato il Tuca Tuca con Raffaella Carrà.

Enzo Paolo Turchi, che classe. Basta osservare l’eleganza con cui, nella puntata di Canzonissima del 13 novembre 1971, balla il Tuca tuca con Raffaella Carrà. Primo ballerino al San Carlo di Napoli e poi anche in Rai, con Raffaella, di cui è stato maestro di ballo, ebbe un proficuo sodalizio. La sua carriera è stata ricca di gratificazioni. È sposato con la nota attrice, ballerina e showgirl Carmen Russo, che gli ha dato una figlia, Maria. Un matrimonio felice.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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