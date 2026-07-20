Enrico Fornito | il futuro del fisco è umano

Durante un intervento, un professionista ha affermato che il futuro del fisco sarà caratterizzato da un approccio più umano. Ha sottolineato che, in una fase della carriera, si passa dalla domanda su come crescere a quella sulla direzione generale del settore. La riflessione riguarda la trasformazione delle pratiche fiscali e il ruolo delle persone in un sistema in evoluzione.

C'è un momento, nella carriera di ogni professionista, in cui la domanda smette di essere: “Come faccio a crescere?” e diventa: “Dove sta andando tutto questo?”. Per Enrico Fornito, fondatore di Enrico Fornito Commercialisti a Bergamo, quel momento è arrivato osservando due fenomeni convergenti: da un lato, l'intelligenza artificiale che ridisegna i processi contabili con una velocità senza precedenti; dall'altro, imprenditori sempre più soli di fronte a un fisco percepito come ostile, bisognosi non di un software, ma di qualcuno che li ascolti davvero. La risposta, per Fornito, non è scegliere tra tecnologia e umanità, ma costruire un modello professionale che le tenga insieme, senza illusioni né nostalgia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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