Enel ecco il saldo della cedola | dividendo in crescita per gli azionisti del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo
Lunedì 20 luglio è stata staccata la cedola di Enel, che sarà pagata dal 22 luglio. Il dividendo complessivo è aumentato rispetto all’anno precedente, indicando un incremento nella remunerazione degli azionisti.
Lunedì 20 luglio è stata staccata la cedola Enel che verrà messa in pagamento dal 22 luglio, un appuntamento che arriva con un segnale positivo per gli azionisti: il dividendo complessivo riconosciuto dal Gruppo cresce rispetto allo scorso anno, confermando la capacità della società di creare valore e rafforzare la remunerazione degli investitori. Agli azionisti sarà corrisposto il saldo del dividendo pari a 0,26 euro per azione, che si aggiunge all’acconto di 0,23 euro già distribuito a gennaio. L’ammontare del dividendo complessivo relativo all’esercizio precedente raggiunge così 0,49 euro per azione, in aumento rispetto ai 0,47 euro per azione distribuiti nel 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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