Enel ha avviato la Leadership School, la prima scuola interna del gruppo dedicata alla formazione di leader per la transizione energetica. La scuola mira a preparare figure in grado di affrontare scenari complessi e tradurli in decisioni pratiche. La iniziativa è parte di un progetto più ampio di sviluppo delle competenze interne in ambito energetico. La formazione si rivolge a figure chiave del gruppo e si focalizza sulle competenze necessarie per il futuro del settore.

Enel lancia la Leadership School, la prima scuola del Gruppo Enel pensata per formare una nuova generazione di leader capaci di interpretare scenari complessi e tradurli in decisioni e impatti concreti. Non si tratta di un semplice programma formativo, ma di una infrastruttura culturale progettata per rafforzare la leadership come leva strategica di competitività, cambiamento e crescita sostenibile. L’obiettivo è formare all’interno di Enel decision maker pronti ad affrontare contesti sempre più sfidanti e in continua evoluzione, trasformando il patrimonio industriale - maturato in oltre 60 anni e con la presenza ad oggi in 27 Paesi - in conoscenza strategica, vantaggio competitivo e creazione di valore per business e territori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Enel, nasce "Leadership school": la prima scuola del gruppo guidato da Flavio Cattaneo per formare i leader della transizione energetica

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