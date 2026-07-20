Elezioni Città Metropolitana di Reggio | FdI cresce ancora

Durante le elezioni per la Città Metropolitana di Reggio, Fratelli d’Italia ha ottenuto un aumento dei consensi rispetto alle precedenti consultazioni. La Coordinatrice del partito locale ha commentato il risultato, definendolo “straordinario”. La nuova rappresentanza del partito comprende più membri rispetto al passato, anche se non sono stati forniti dettagli sulle singole percentuali o sui nomi dei candidati eletti. La vittoria ha portato a un rafforzamento della presenza del partito in ambito metropolitano.

La Coordinatrice Ersilia Cedro commenta il risultato e la nuova rappresentanza del partito.. Le Elezioni Città Metropolitana di Reggio consegnano a Fratelli d’Italia un risultato definito «straordinario» dalla Coordinatrice Cittadina, Prof.ssa Ersilia Cedro. Il partito registra una crescita significativa nel capoluogo e nell’intero territorio provinciale, confermandosi forza trainante della coalizione. Cedro evidenzia come FdI abbia non solo mantenuto le proprie posizioni, ma abbia raddoppiato la rappresentanza all’interno del Consiglio Metropolitano. Un risultato che segna un cambio di passo rispetto alla precedente consiliatura e che, nelle sue parole, “raccoglie i frutti di un lavoro capillare, rafforzando in modo determinante la nostra presenza istituzionale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Elezioni Metropolitane Reggio Calabria, Santoro e il ruolo di Villa San Giovanni

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