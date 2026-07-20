È stata pubblicata una mappa online che mostra 200 aree verdi di qualità a Bergamo, suddivise quartiere per quartiere. La mappa identifica i rifugi bioclimatici più freschi della città, offrendo un elenco di luoghi che garantiscono temperature più basse rispetto alle zone circostanti. L’iniziativa mira a fornire un strumento utile per individuare spazi di aggregazione e relax durante le ondate di calore.

L’INIZIATIVA. Individuate 200 aree verdi di qualità: la mappa quartiere per quartiere sarà consultabile online sul sito del Comune. Un rifugio bioclimatico è uno spazio pubblico capace di offrire condizioni ambientali migliori rispetto al contesto urbano circostante grazie alla presenza di alberature, ombra, acqua, superfici permeabili e servizi che favoriscono la permanenza delle persone, come panchine, aree gioco e servizi igienici. Non tutti gli spazi verdi, quindi, sono automaticamente rifugi bioclimatici: ciò che viene valutato è la loro effettiva capacità di mitigare gli effetti del caldo e di essere fruibili dalla popolazione, in particolare dalle persone più fragili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Ecco l’Atlante dei rifugi bioclimatici: la mappa dei luoghi più freschi di Bergamo - Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo, nasce l’Atlante dei rifugi bioclimatici: la mappa dei luoghi più freschi in cittàA Bergamo è stato creato un Atlante dei rifugi bioclimatici, una mappa che individua i luoghi più freschi in città.

Rifugi climatici di Napoli: online una mappa dei luoghi dove trovare sollievo durante le ondate di caloreIl Comune di Napoli ha pubblicato una mappa interattiva che indica i rifugi climatici disponibili in città.

Temi più discussi: Ecco l’Atlante dei rifugi bioclimatici: la mappa dei luoghi più freschi di Bergamo - Video; Rifugi climatici, Salaborsa aperta per rinfrescarsi anche quando la biblioteca è chiusa: ecco giorni e orari; Alla ricerca del refrigerio, arriva la mappa dei luoghi più freschi della città (quartiere per quartiere); La nuova mappa degli autovelox dopo la drastica riduzione di quelli non omologati: ecco dove sono.

Bergamo, nasce l’Atlante dei rifugi bioclimatici: la mappa dei luoghi più freschi in cittàLa cartina interattiva, sul sito del Comune, permetterà di individuare parchi e giardini capaci di offrire maggiore sollievo dal caldo grazie alla presenza di alberi, zone d'ombra, acqua, superfici pe ... msn.com

Qualche teoria solida su se potremmo tornare a Skyline Valley per il campo di Rapidan basato nel rifugio Enclave tagliato? reddit

Ecco l’Atlante dei rifugi bioclimatici: la mappa dei luoghi più freschi di Bergamo - VideoIndividuate 200 aree verdi di qualità: la mappa quartiere per quartiere sarà consultabile online sul sito del Comune. ecodibergamo.it