Ecco l’Atlante dei rifugi bioclimatici | la mappa dei luoghi più freschi di Bergamo - Video
È stata pubblicata una mappa online che mostra 200 aree verdi di qualità a Bergamo, suddivise quartiere per quartiere. La mappa identifica i rifugi bioclimatici più freschi della città, offrendo un elenco di luoghi che garantiscono temperature più basse rispetto alle zone circostanti. L’iniziativa mira a fornire un strumento utile per individuare spazi di aggregazione e relax durante le ondate di calore.
L’INIZIATIVA. Individuate 200 aree verdi di qualità: la mappa quartiere per quartiere sarà consultabile online sul sito del Comune. Un rifugio bioclimatico è uno spazio pubblico capace di offrire condizioni ambientali migliori rispetto al contesto urbano circostante grazie alla presenza di alberature, ombra, acqua, superfici permeabili e servizi che favoriscono la permanenza delle persone, come panchine, aree gioco e servizi igienici. Non tutti gli spazi verdi, quindi, sono automaticamente rifugi bioclimatici: ciò che viene valutato è la loro effettiva capacità di mitigare gli effetti del caldo e di essere fruibili dalla popolazione, in particolare dalle persone più fragili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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