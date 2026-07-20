A Bergamo è stato creato un Atlante dei rifugi bioclimatici, una mappa che individua i luoghi più freschi in città. La mappa mira a segnalare le zone dove si può trovare sollievo durante le ondate di caldo intenso. Recentemente, le temperature sono diminuite grazie a piogge e temporali, ma sono previste nuove ondate di calore di origine africana.

Bergamo, 20 luglio 2026 – Il caldo tropicale delle scorse settimane si è attenuato, lasciando spazio a pioggia e temporali. Ma una nuova ondata di temperature africane. Anche per questo, nei prossimi giorni, sarà disponibile sul sito del Comune di Bergamo, nella sezione dedicata al verde pubblico, l'Atlante dei rifugi bioclimatici: una mappa, quartiere per quartiere, per trovare i luoghi più freschi della città. La mappa interattiva. La cartina interattiva permetterà di individuare parchi e giardini capaci di offrire maggiore sollievo grazie alla presenza di alberi, zone d'ombra, acqua, superfici permeabili, panchine e altri servizi. Non tutti gli spazi verdi sono infatti considerati rifugi: a fare la differenza è la loro capacità concreta di mitigare il caldo e accogliere le persone, soprattutto quelle più fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bergamo, nasce l’Atlante dei rifugi bioclimatici: la mappa dei luoghi più freschi in città

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