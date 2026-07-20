Ebimotors | i risultati a Le Castellet nel GT Cup Europe

A Le Castellet, sul circuito Paul Ricard, si sono svolte due gare del GT Cup Europe, con molte posizioni in gioco. La quarta tappa stagionale del campionato ha visto diversi podi per la squadra Ebimotors, in collaborazione con FAEMS Team. Le prove sono state caratterizzate da un ritmo intenso e gare combattute fino all’ultimo giro.

Tanti podi per Ebimotor s (in collaborazione con FAEMS Team) nella quarta tappa stagionale del campionato GT Cup Europe. A Le Castellet, sul circuito Paul Ricard, sono andate in scena due gare molto tirate. Solo Porsche 911 GT3 Cup al via, segno che la coupé tedesca è ormai diventata l’auto più performante della categoria. Vediamo i risultati delle due corse. GARA 1. Le qualifiche del sabato mattina vedono il secondo posto per la Porsche numero 1 di Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti, al terzo posto i debuttanti Andrea Galle e Ian Rodriguez (numero75), settima piazza per Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini (numero 27). La gara vede piazzarsi al terzo posto il duo Luvisi – Delli Guanti, ottima quarta piazza con rimonta per l’equipaggio Martinelli – Pedrini. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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