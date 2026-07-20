E45 e viabilità alternativa | Presto i fatti

Lavori avviati per ripristinare la vecchia statale come alternativa alla E45. Sono stati incontrati rappresentanti delle amministrazioni locali, che sperano ora in azioni concrete. L'obiettivo è migliorare la viabilità e ridurre il traffico sulla strada principale. Non sono stati forniti tempi precisi per il completamento dei lavori. La ripresa delle attività sulla strada secondaria è stata annunciata, ma senza indicazioni dettagliate sui tempi.

PIEVE SANTO STEFANO Un incontro proficuo verso la soluzione della viabilità alternativa alla E45. "Speriamo che ora alle parole seguano realmente i fatti, ma sono fiducioso: abbiamo avviato i lavori di ripristino della vecchia statale e anche per l’interlocutrice di turno gli interessi sono coincidenti con quelli della collettività". Parole di Claudio Marcelli sindaco di Pieve, che ha ricevuto (nella foto), la visita dell’onorevole Alice Buonguerrieri, esponente di Fratelli d’Italia che risiede a San Piero in Bagno. Con lei, per il partito di Giorgia Meloni, c’erano il presidente del consiglio comunale di Arezzo, Francesco Lucacci e la consigliera Laura Chieli del Comune di Sansepolcro, più il neo-sindaco del vicino Comune di Verghereto, Simone Mercatelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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