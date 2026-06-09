Una make-up artist nota per aver lavorato con star ha condiviso consigli per ottenere un contorno labbra caldo e leggermente definito. Il colore terracotta, ormai presente nelle trousse estive, viene indicato come la tonalità più richiesta. La tendenza attuale preferisce tonalità calde, con contorni sfumati che aiutano a valorizzare i volumi delle labbra. Questa combinazione è diventata particolarmente popolare tra chi desidera un look naturale ma curato.

Il terracotta è arrivato nelle nostre trousse per restare, soprattutto per la stagione estiva. La combo labbra più virale del momento è infatti quella che punta tutto su tonalità calde, con contorni delicatamente definiti che contribuiscono ad aumentare i volumi. Ispirate ai colori delle terre abbronzanti, prodotto cult della stagione. Il trend è stato avvistato più volte sui red carpet, e tra le specialiste c’è la make-up artist delle star Wendy Rowe, che l’ha utilizzato per Emilia Clarke, Rose Byrne, Maya Rudolph ed Elle Fanning. Labbra terracotta: come realizzarle. È proprio Rowe, consulente di Harvey Nichols, a spiegare come replicarlo per ottenere labbra naturalmente piene, luminose e definite senza esagerare: «Sensuale senza eccessi, rifinito senza risultare artefatto». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La make-up artist delle star Wendy Rowe ha regalato una serie di consigli per sfoggiare un contorno labbra caldo e delicatamente definito

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