È un dovere delle Istituzioni onorarne la memoria e il sacrificio

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, le istituzioni ricordano il giudice Paolo Borsellino, sottolineando l’importanza di onorarne la memoria e il sacrificio. Nessuna dichiarazione ufficiale ha annunciato iniziative specifiche, ma si continua a mantenere vivo il ricordo attraverso cerimonie e commemorazioni ufficiali. La data viene ricordata come un momento di riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata.

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PERUGIA "Onorare la memoria e il sacrificio di Paolo Borsellino a 34 anni anni di distanza dalla strage di via D’Amelio è un dovere per tutti, in particolare per le istituzioni. E oltre a ciò deve rinnovarsi in questo anniversario la responsabilità di ispirarsi ai valori e all’esempio che hanno guidato ogni atto della sua vita, e cioè senso dello Stato e impegno contro la mafia ". Così la presidente della Regione, Stefania Proietti, in occasione della ricorrenza dell’attentato del 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta (Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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