Nations League Italia batte la Cina e vola alle Finals | nei quarti sfida all’Olanda

Notizia in breve

L’Italia ha battuto la Cina in cinque set, passando in vantaggio nel tiebreak. La partita si è conclusa con la squadra italiana che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella Nations League, assicurandosi il secondo posto nel girone. Con questa vittoria, le azzurre hanno ottenuto l’accesso alle Finali e affronteranno l’Olanda nei quarti di finale. La gara si è svolta con continui scambi e punti decisivi nel finale.