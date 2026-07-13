Nations League Italia batte la Cina e vola alle Finals | nei quarti sfida all’Olanda
L’Italia ha battuto la Cina in cinque set, passando in vantaggio nel tiebreak. La partita si è conclusa con la squadra italiana che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella Nations League, assicurandosi il secondo posto nel girone. Con questa vittoria, le azzurre hanno ottenuto l’accesso alle Finali e affronteranno l’Olanda nei quarti di finale. La gara si è svolta con continui scambi e punti decisivi nel finale.
Le azzurre di Julio Velasco vincono in rimonta al tiebreak contro la Cina, conquistano la quinta vittoria consecutiva e chiudono la fase a gironi al secondo posto. Il 22 luglio a Macao quarto di finale contro l’Olanda. L’Italia femminile di volley continua la sua corsa in Volleyball Nations League. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto la Cina a Hong Kong al termine di una partita lunga e combattuta, chiusa al tiebreak con il punteggio di 25-19, 21-25, 22-25, 25-12, 15-12. Un successo pesante, il quinto consecutivo per la Nazionale, che permette all’Italia di chiudere la fase a gironi al secondo posto in solitaria nella classifica della VNL. 🔗 Leggi su Sportface.it
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