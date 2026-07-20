Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è deceduto all'età di 75 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. Keegan era noto per aver giocato e allenato in diverse squadre del calcio inglese, lasciando un segno importante nel panorama sportivo.

AGI - L'ex calciatore e allenatore inglese Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. "Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti", si legge nella nota. La famiglia ha ricordato Keegan come "un marito, padre e nonno amatissimo", ringraziando inoltre l'équipe medica che lo ha assistito durante la malattia. "È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy", conclude il comunicato. Some sad news to bring you. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - È morto Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese

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Addio a Kevin Keegan una leggenda del calcio inglese

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