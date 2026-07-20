È morto Kevin Keegan leggenda del calcio inglese

Da agi.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore inglese, è deceduto all'età di 75 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. Keegan era noto per aver giocato e allenato in diverse squadre del calcio inglese, lasciando un segno importante nel panorama sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - L'ex calciatore e allenatore inglese Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. "Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti", si legge nella nota. La famiglia ha ricordato Keegan come "un marito, padre e nonno amatissimo", ringraziando inoltre l'équipe medica che lo ha assistito durante la malattia. "È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy", conclude il comunicato. Some sad news to bring you. 🔗 Leggi su Agi.it

200 morto kevin keegan leggenda del calcio inglese
© Agi.it - È morto Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Addio a Kevin Keegan una leggenda del calcio inglese

Video Addio a Kevin Keegan una leggenda del calcio inglese

Notizie e thread social correlati

Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: è morto a 75 anni, lottava contro il cancroKevin Keegan, leggenda del calcio inglese, è morto a 75 anni dopo aver combattuto contro il cancro.

Temi più discussi: È morto a 75 anni l’ex calciatore inglese Kevin Keegan, per due volte Pallone d’oro; È morto Kevin Keegan, ex calciatore inglese due volte Pallone d’Oro; È morto Kevin Keegan, ex attaccante inglese che vinse due Palloni d'Oro; Morto Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che vinse due volte il pallone d'oro. Combatteva da tempo contro un tumore.

kevin keegan è morto kevin keeganAddio a Kevin Keegan: morto a 75 anni il due volte Pallone d'Oro, leggenda del calcio ingleseIl calcio inglese e internazionale è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan. L'ex attaccante, tra i protagonisti assoluti degli anni Settanta e vincitore di due Palloni d'Oro consecutivi, è morto a ... msn.com

kevin keegan è morto kevin keeganÈ morto Kevin Keegan, ex attaccante inglese che vinse due Palloni d'OroKevin Keegan, ex stella del Liverpool e della nazionale inglese, è all'età di 75 anni. Era da tempo malato di cancro. È con immensa tristezza che annunciamo che Kevin Keegan è venuto a mancare all'et ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web