Due giovani donne ferite sulle strade di Arezzo | una pedone trasferita a Careggi una motociclista al San Donato

Da lortica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due donne sono rimaste ferite in due incidenti stradali avvenuti ad Arezzo tra domenica e lunedì. Una pedone è stata trasportata al reparto di emergenza di un ospedale toscano, mentre una motociclista è stata portata in un altro ospedale della regione. I sinistri si sono verificati tra le 18 di domenica e le prime ore di lunedì, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle ferite. Nessuna altra informazione sulle circostanze degli incidenti è stata resa nota.

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Due giovani donne sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali avvenuti tra domenica 19 e lunedì 20 luglio nel territorio comunale di Arezzo. Il primo episodio si è verificato nella serata di domenica, intorno alle 18.44, in via Pietro Nenni. Una donna di 29 anni è stata investita da un’automobile mentre si trovava a piedi. La centrale operativa del 118 della Toscana sud-est ha attivato la Polizia municipale di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso 3. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la ventinovenne è stata trasferita all’ospedale di Careggi in codice giallo. Un secondo incidente è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 18, lungo la strada a quattro corsie in località Palazzo del Pero. 🔗 Leggi su Lortica.it

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