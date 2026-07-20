Due giovani donne ferite sulle strade di Arezzo | una pedone trasferita a Careggi una motociclista al San Donato

Notizia in breve

Due donne sono rimaste ferite in due incidenti stradali avvenuti ad Arezzo tra domenica e lunedì. Una pedone è stata trasportata al reparto di emergenza di un ospedale toscano, mentre una motociclista è stata portata in un altro ospedale della regione. I sinistri si sono verificati tra le 18 di domenica e le prime ore di lunedì, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle ferite. Nessuna altra informazione sulle circostanze degli incidenti è stata resa nota.