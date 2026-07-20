due escursionisti si perdono sul matese recuperati nella notte

Due giovani di 21 anni, partiti da Campitello Matese per un'escursione, si sono persi nel bosco nella zona dei Campanarielli. Hanno allertato i soccorsi nella serata di ieri, con l’intervento dei Carabinieri di Bojano e del 118 Molise. Sono stati recuperati nella notte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Partono da Campitello Matese per un’escusione in montagna, ma giunti nella zona dei Campanarielli si perdono nel bosco. E’ accaduto a due ventunenni di Napoli che ieri sera hanno dato l’allarme, raccolto dai Carabinieri di Bojano e dalla Centrale Operativa del 118 Molise. Una volta allertato, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) è intervenuto con una squadra su fuoristrada Can-Am che ha raggiunto la zona più vicina all’attacco del sentiero nel territorio di Roccamandolfi; da qui i tecnici hanno proseguito a piedi. Raggiunti i due ragazzi, i soccorritori hanno effettuato una valutazione delle loro condizioni di salute, ritenendole compatibili con il rientro a piedi sul sentiero, accompagnati in sicurezza mediante tecnica alpinistica di conserva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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