È stato pubblicato il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana per l’anno accademico 20262027. Il documento riguarda le borse di studio destinate agli studenti universitari. La pubblicazione è stata annunciata recentemente e riguarda tutte le procedure di assegnazione e requisiti. Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. La scadenza per la presentazione delle richieste sarà comunicata successivamente.

È stato pubblicato il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, noto come DSU, relativo all’anno accademico 20262027. Il provvedimento, che si inserisce nel progetto regionale Giovanisì, prevede l’assegnazione di borse di studio comprensive di contributo economico, accesso gratuito alle mense, posti alloggio nelle residenze universitarie ed esenzione dalle tasse per gli aventi diritto. L’assessora regionale Cristina Manetti ha sottolineato l’importanza di questo strumento per sostenere gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, promuovendo il talento e garantendo servizi essenziali come la ristorazione e l’alloggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - DSU Toscana, pubblicato il bando 2026/2027 per le borse di studio

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