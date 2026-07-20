Droga sull' asse Napoli-Gaeta sei misure cautelari all' alba

Alle prime ore di oggi, un’operazione dei carabinieri ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari personali legate a un traffico di droga tra Napoli e Gaeta. L’indagine ha coinvolto le forze dell’ordine della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta, che hanno agito in modo coordinato. Le misure sono state emesse in relazione a un’indagine in corso e si riferiscono a presunti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti lungo l’asse tra le due città.

È in corso, dalle prime ore di quest'oggi, lunedì 20 luglio, un'articolata operazione dei carabinieri della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta per l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali per droga. Il provvedimento riguarda sei persone accusate, a vario titolo, di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti tra il Sud Pontino e Napoli. Le misure arrivano al termine di una complessa indagine condotta dalla Tenenza di Gaeta, con il supporto della Sezione operativa della Compagnia di Formia, sotto il coordinamento della Procura di Cassino. articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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