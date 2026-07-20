Drammatico scontro moto-auto | gravissimo centauro di 38 anni

Un motociclista di 38 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sabato notte a Montevarchi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Siena, dove si trova in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione. L'incidente è avvenuto intorno all’una, coinvolgendo anche un’auto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

Montevarchi (Arezzo), 20 luglio 2026 – Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione cardo toraco vascolare d i Siena un 38enne coinvolto in un gravissimo incidente in sella alla sua due ruote sabato notte, attorno alle una, a Montevarchi. Stando a una prima ricostruzione, una macchina in viale Diaz avrebbe svoltato a sinistra in via Filzi senza accorgersi dell’arrivo, dalla parte opposta, dell’uomo alla guida al motociclo che ha tentato di evitare l’impatto senza però riuscirci. E’ stato il conducente dell’auto, un 30enne di Montevarchi, pur in preda a un forte stato di shock emotivo, a chiamare immediatamente i soccorsi che sono giunti sul posto con l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni, un’altra della confraternita di Terranuova oltre all’auto infermieristica della Gruccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Roma, scontro tra auto e moto in via Ostiense: morto il centauro, aveva 22 anni

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