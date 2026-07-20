Dove vedere in tv Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita tra Italia e Olanda nella Volleyball Nations League femminile 2026 si svolge durante la fase finale, con l’Italia che affronta l’Olanda nei quarti di finale. La sfida decide l’accesso alle semifinali e viene trasmessa in diretta tv e streaming. La gara si gioca in una delle giornate della Final Eight, con orario e programma disponibili sui canali dedicati alla competizione.

La Volleyball Nations League 2026 entra nella sua fase più affascinante e, da questo momento, non esistono più appelli. L’Italia di Julio Velasco apre il proprio cammino nella Final Eight affrontando l’ Olanda in un quarto di finale che mette in palio l’accesso alle semifinali. Le azzurre arrivano all’appuntamento con il ruolo di favorite grazie a quanto dimostrato nelle tre settimane della fase intercontinentale, ma il tabellone a eliminazione diretta impone un cambio di prospettiva: ogni partita diventa una finale e basta una serata storta per salutare il torneo. La Nazionale italiana ha chiuso il round robin al secondo posto con 10 vittorie e 28 punti, alle spalle soltanto degli Stati Uniti, confermandosi una delle squadre più solide dell’intera competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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