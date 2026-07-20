Il Douyin make-up è un trend virale in Cina che si distingue per look più audaci e variopinti rispetto alle tendenze di bellezza più minimaliste. Questo stile si caratterizza per l’uso di colori vivaci, tecniche di trucco creative e spesso effetti grafici. La sua diffusione è stata favorita dalla piattaforma Douyin, dove gli utenti condividono tutorial e ispirazioni. Per replicare il look, si utilizzano prodotti specifici e tecniche di applicazione che enfatizzano l’espressività e la creatività.

Douyin make-up, di cosa si tratta Chi è un po' stanco dell'estetica clean, che punta esclusivamente su tonalità caffe-latte, leggere e appena accennate, troverà in questo look una divertente alternativa: se la base è sempre leggera, effetto porcellana, infatti, lo sguardo viene accentuato non solo grazie a ombretto ed eye-liner colorati ma grazie a ciglia finte, che ricordano proprio quelle dei cartoon. Si chiamano manhua o ciglia stile manga, e vengono applicate in modo da risultare naturali e drammatiche al tempo stesso. Divertente e giocoso, questo look è poi esaltato da un'abbondane spolverata di blush, che dalle gote arriva alle tempie, in omaggio al trucco tradizionale sfoggiato dalle cantanti d'Opera cinesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Douyin make-up, cos'è e come replicare il beauty look virale in Cina

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Soft douyin makeup look

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