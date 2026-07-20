Stasera alle 21, il Don Giovanni di Mozart sarà rappresentato ai Rozzi, con giovani interpreti dell’alta formazione musicale. La produzione propone una rilettura moderna di un classico senza tempo. La rappresentazione coinvolge artisti emergenti che interpretano i ruoli principali, portando sul palco un approccio contemporaneo. La serata fa parte del programma del Chigiana International Festival & Summer Academy, dedicato alla musica classica interpretata da giovani talenti.

Un classico senza tempo riletto con uno sguardo contemporaneo, affidato ai giovani interpreti dell’alta formazione musicale. È il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart che il Chigiana International Festival & Summer Academy porta in scena stasera alle 21.15 e domani alle 18 al Teatro dei Rozzi nell’anno in cui ricorre il 270° anniversario della nascita del compositore salisburghese. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Chigiana e il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, all’interno del Chigiana OperaLab, il laboratorio in cui la formazione dei giovani artisti si trasforma in una vera produzione professionale. Sul palco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: Don Giovanni ai Rozzi. Giovani protagonisti; Chigiana international festival and summer academy, 20-21 Luglio 2026; Il Don Giovanni di Mozart al Chigiana International Festival.

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