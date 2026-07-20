Nel 2022, le dogane europee hanno controllato un pacco ogni 15.385 spedizioni, rispetto a uno ogni 4.926 del 2019. In tre anni, il numero di controlli si è ridotto di circa due terzi, passando da 203 a 65 casi ogni milione di articoli importati. La diminuzione dei controlli è attribuita all’aumento dell’e-commerce e alle difficoltà di vigilanza sui prodotti importati.

Un articolo ogni 15.385 controllato. Nel 2022 il rapporto era di uno ogni 4.926: in tre anni il tasso di controllo delle dogane europee si è ridotto a circa un terzo, passando da 203 a 65 casi per milione di articoli importati. A certificarlo è l’ultimo rapporto della Commissione europea sui controlli di conformità dei prodotti in ingresso nel mercato Ue. I numeri raccontano un sistema sotto assedio. Nel 2025 sono stati immessi in libera pratica quasi sei miliardi di articoli, contro 1,5 miliardi nel 2022: +298% in tre anni. A trainare la crescita è quasi solo l’e-commerce extra Ue. Le spedizioni di basso valore, cioè quelle fino a 150 euro che dal primo luglio sono soggette a un dazio di tre euro, oggi rappresentano il 91% di tutte le importazioni: 5,9 miliardi di pacchi nel solo 2025. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dogane Ue, un pacco su 15mila controllato: l’ecommerce mette in crisi la vigilanza sui prodotti

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