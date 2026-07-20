La Dodge Charger è pronta a diventare sempre più potente, ma senza aggiunta di cilindri. In attesa del ritorno del motore Hemi V8, che ha caratterizzato le versioni storiche del modello, Dodge sembra davvero pronta a presentare la nuova Charger Sixpack, che con il suo ultimo aggiornamento potrebbe arrivare a 600 Cv di potenza. In questo 2026 in cui la Charger compie 60 anni, Dodge sta celebrando l'importante ricorrenza con un tour estivo negli Stati Uniti, ma la tappa più rappresentativa sarà il festival Roadkill Nights in programma il prossimo 8 agosto in quel di Pontiac, in Michigan, dove dovrebbe essere svelata proprio questa nuova versione termica a sei cilindri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dodge, sarebbe pronta al debutto la Charger con potenza record

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Dodge Will Reveal Its Most Powerful SIXPACK Charger Yet, Next Month

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