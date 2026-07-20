Distacco dal riscaldamento centralizzato | quando è possibile e quali spese restano a carico del condomino

Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un condomino ha deciso di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato, optando per l’installazione di una caldaia autonoma. Questa scelta comporta l’interruzione della fornitura comune e l’attivazione di un impianto privato. Tuttavia, il proprietario resta responsabile di alcune spese condominiali, come quelle relative alle parti comuni e alle eventuali opere di adeguamento necessarie per il distacco. La decisione può essere presa solo in determinate condizioni e con le modalità previste dalle norme.

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La possibilità di gestire autonomamente il riscaldamento della propria abitazione, magari installando una caldaia o una pompa di calore, spinge sempre più proprietari a valutare il distacco dall'impianto centralizzato del condominio. Una scelta consentita dalla legge, ma subordinata al rispetto di precise condizioni e che non comporta l'azzeramento di ogni contributo economico. La disciplina è contenuta nell'articolo 1118, quarto comma, del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio del 2012. La norma riconosce al singolo condòmino la possibilità di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, purché dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto, né un aggravio di spesa per gli altri condòmini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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