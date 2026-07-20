Durante l’estate, la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla annuncia i trasferimenti dei sacerdoti in vista del nuovo anno pastorale. Tra le nomine più recenti, don Goccini è stato assegnato a Bibbiano, mentre al suo posto arriverà don Avanzi. Le decisioni sono state comunicate nel mese di luglio, come consueto, dal vescovo Giacomo Morandi, in preparazione alle attività previste a partire da settembre.

L’estate è tempo di programmazione anche per la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, in vista del nuovo anno pastorale, in partenza a settembre. Come consuetudine, nel mese di luglio, arrivano le nomine del vescovo Giacomo Morandi che interessano i trasferimenti dei sacerdoti per il prossimo anno pastorale. Don Francesco Avanzi si sposta dall’Unità Pastorale ’Beata Vergine dello Spino’ comprendente le parrocchie di Reggiolo e frazioni, verso l’Unità Pastorale ’Beata Vergine della Fossetta’ di Novellara e dintorni. Al suo posto, come parroco moderatore, arriverà don Angelo Orlandini, finora in servizio pastorale presso l’Unità Pastorale ’Beata Vergine dell’Olmo’ comprendente le parrocchie di Montecchio Emilia e Aiola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diocesi, il giro di valzer. Nomine e trasferimenti . Don Goccini va a Bibbiano, al suo posto don Avanzi

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