Ganna e Milan sono confermati per tornare a competere ai Mondiali su pista. Seixas e Finn seguiranno percorsi diversi in vista delle competizioni. L’Italia si mantiene tra le nazioni di riferimento nel ciclismo su pista giovanile, come dimostrato dagli Europei Juniores e Under23, che hanno evidenziato la qualità del movimento azzurro. Nonostante le criticità strutturali e la carenza di impianti, il settore continua a sviluppare talenti.

L’Italia continua a confermarsi tra le nazioni di riferimento nel ciclismo su pista giovanile. Gli Europei Juniores e Under23 hanno ribadito la qualità del movimento azzurro, frutto di un lavoro di programmazione che, nonostante le difficoltà strutturali e la scarsità di impianti, continua a produrre talenti. Allo stesso tempo, però, resta fondamentale costruire con pazienza il ricambio generazionale e garantire ai giovani percorsi di crescita adeguati, sia in pista sia su strada. Ne abbiamo parlato con Dino Salvoldi, commissario tecnico del settore maschile su pista e della Nazionale Juniores su strada, che ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione, soffermandosi sui risultati ottenuti, sulle prospettive in vista dei Mondiali élite e sui talenti più interessanti del panorama azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Dino Salvoldi: “Ganna e Milan torneranno per i Mondiali su pista. Percorsi diversi per Seixas e Finn”

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