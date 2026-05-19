Filippo Ganna tornerà a gareggiare nel ciclismo su pista, come annunciato da Marco Villa. L’atleta aveva partecipato per l’ultima volta nel 2024, vincendo una medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre ai Giochi di Parigi 2024. La stessa presenza sui mezzi di trasporto e nelle competizioni su pista risale a tre anni prima, ai Giochi di Tokyo 2020, dove aveva ottenuto un oro. Ora si prepara ai Mondiali, secondo quanto comunicato dal suo team.

Le ultime apparizioni di Filippo Ganna su pista risalgono al 2024, quando conquistò la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, a tre anni di distanza dal trionfo conseguito ai Giochi di Tokyo 2020. Nella stessa stagione prese parte anche alla tappa di Nations Cup in quel di Adelaide (Australia), terminata sempre in terza piazza insieme ai compagni di squadra. Il fuoriclasse piemontese vanta un palmares da urlo quando si parla di Velodromi al coperto, tra cui spiccano il mitico Record dell’Ora (56,792 km nel 2022), sei titoli iridati nell’inseguimento individuale tra il 2016 e il 2023, svariati risultati con il quartetto (a cominciare dai due allori a cinque cerchi e dall’affermazione ai Mondiali 2021). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Ganna torna al ciclismo su pista! L’annuncio di Marco Villa: “Farà i Mondiali”

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