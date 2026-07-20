La squadra ha iniziato da alcuni giorni la preparazione pre-stagionale in Germania, con l’obiettivo di puntare allo scudetto. Il difensore ha dichiarato che bisogna avere fame di vittoria per raggiungere il traguardo. La società attende sviluppi sul mercato, mentre i giocatori si concentrano sugli allenamenti in vista della nuova stagione.

Mentre tutto il popolo nerazzurro si aspetta sviluppi positivi sul mercato, la squadra di Cristian Chivu ha iniziato da qualche giorno la preparazione per la prossima stagione, in Germania. Proprio da Donaueschingen, sede del ritiro nerazzurro a ridosso della Foresta Nera, arrivano le prime dichiarazioni dei giocatori: tra questi Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport, ha presentato la nuova stagione, spiegando come mantenere le ambizioni alte dopo un’annata fantastica come quella appena passata: “Bisogna avere sempre voglia di migliorarsi- ha esordito l’esterno italiano -Dopo ogni stagione si azzera tutto e si riparte da capo, l’obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Dimarco presenta la nuova stagione: “Obiettivo scudetto, bisogna avere fame di vittoria”

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