Inizia la nuova avventura con una formazione a tre e un clima di serenità, mentre si cerca di creare un senso di unità tra i giocatori. Nei primi sette giorni, il nuovo allenatore ha lavorato con la squadra, concentrandosi su aspetti tattici e di coesione. Durante le sessioni, si sono notate alcune variazioni nelle esercitazioni e un atteggiamento più rilassato tra i calciatori.

Il primo passo è tagliare i convenevoli: si chiama Ruben Filipe Marques Diogo Amorim, ma diciamo che Ruben va bene per tutti. Il secondo è guardare dentro l'uomo e capire qualcosa di lui. Il Milan dopo una settimana di allenamenti ha compreso di più dell'allenatore scelto da Gerry Cardinale per riportare la squadra in Champions (e il resto, chissà). Amorim è un uomo di determinazione e sorrisi. È arrivato a Milano con una grande voglia di dimenticare Manchester, e quella si è notata subito: il primo tratto distintivo. Il secondo: dal primo minuto, ha cercato di coinvolgere la squadra con un atteggiamento positivo. Non è un battutista alla Allegri ma cerca di creare un'atmosfera positiva e generare empatia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difesa a tre, sorrisi e una "famiglia" da costruire. Che cosa ci dicono i primi 7 giorni di Amorim

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