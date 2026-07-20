Dibu Martinez ha effettuato 11 parate durante la finale mondiale, stabilendo il record di interventi in una partita decisiva. La sua prestazione ha impedito alla squadra avversaria di segnare, mantenendo il risultato in equilibrio. La Juventus, presente in tribuna, si prepara a rafforzare la propria offerta per ingaggiare il portiere. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra argentina.

di Luca Fioretti Il Dibu Martinez stabilisce il record di interventi in una finalissima e spinge la Juventus all’assalto decisivo: come è andata la sua finale Mondiale. La finalissima del Mondiale ha incoronato i nuovi campioni del mondo della Spagna al termine di una sfida epica, ma a prendersi le luci della ribalta è stato il Dibu Martinez. La sua partita è stata un autentico capolavoro di freddezza e tecnica sul campo. Il formidabile numero 1 ha messo a referto ben 11 parate totali di cui 5 da dentro l’area, dimostrando riflessi felini sui tentativi ravvicinati degli attaccanti avversari. I dati statistici evidenziano anche un clamoroso valore di 2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez tiene in piedi da solo l’Argentina: record di parate in una finale, la Juve è sempre più convinta di affondare

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