Un nuovo test del sangue può rilevare frammenti di DNA tumorale nel sangue, consentendo una diagnosi precoce del tumore al colon. Il prelievo ematico permette di individuare tracce di DNA provenienti dalle cellule tumorali presenti nel corpo. Tuttavia, questo metodo non sostituisce ancora completamente la colonscopia, che rimane l’esame principale per la diagnosi dettagliata e la conferma della presenza di un tumore.

? Domande chiave Come può un semplice prelievo ematico individuare frammenti di DNA tumorale?. Perché questo nuovo test non sostituisce completamente la colonscopia?. Chi beneficerà prioritariamente di questa innovazione nella prevenzione oncologica?. Come cambierà l'accesso alle cure per chi teme gli esami invasivi?.? In Breve Test identifica frammenti di DNA tumorale circolante ctDNA tramite sequenziamento genetico.. Il test ematico funge da filtro di primo livello prima della colonscopia.. L'integrazione mira a ridurre l'evasione dai programmi di screening per ansia psicologica.. La sostenibilità economica del nuovo protocollo richiede copertura finanziaria per tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al colon: il nuovo test del sangue per la diagnosi precoce

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