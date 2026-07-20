Il calciomercato del Milan si sta intensificando, con due nuovi acquisti che hanno comportato un investimento totale di 100 milioni di euro. La società ha puntato su questi rinforzi per migliorare la rosa e alzare il livello della squadra. La situazione attuale suggerisce che potrebbe essere il momento di vendere alcuni giocatori per fare spazio a nuove opportunità. La strategia di mercato si sta delineando con attenzione alle esigenze del club.

Il calciomercato del Milan è ormai entrato nel vivo. In entrata sono stati effettuati acquisti importanti, con un investimento di 100 milioni per due giocatori e con la consapevolezza di aver alzato così il livello della squadra. L'arrivo di Gonçalo Ramos e di Mario Gila non ha solo portato entusiasmo nell'ambiente ma ha riparato quei grossi buchi resi evidente dalla seconda parte disastrosa dello scorso campionato. Trovata la punta ed il difensore, però, è ora di sbloccare anche il mercato in uscita: molti gli esuberi in cerca di una nuova sistemazione, anche se in questo senso il mercato sembra andare a rilento dalle parti di Casa Milan. A... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Di Stefano: "Per il bene del Milan, è arrivato il momento di vendere"

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