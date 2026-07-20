Didier Deschamps ha annunciato le dimissioni da allenatore della nazionale francese, dopo aver concluso la sua esperienza con un quarto posto ai recenti campionati mondiali. Ha spiegato di lasciare per motivi legati al clima interno, definendolo irrespirabile e sostenendo che la decisione fosse nel miglior interesse di tutti. Deschamps ha guidato la squadra per 14 anni, con successi tra cui la vittoria mondiale nel 2018, e si è congedato dopo aver raggiunto diverse finali e semifinali in competizioni internazionali.

Sognava un addio in trionfo. Si deve accontentare del quarto posto. In ogni caso, Didier Deschamps ha scritto la storia della nazionale francese e lascia dopo un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria del Mondiale 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiali, una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure, l'addio di DD è contaminato da tensioni e veleni, con certi media e con i vertici federali. Tanto che il c.t. uscente ha persino rifiutato che fosse organizzata una cerimonia in suo onore. “Ho deciso di andarmene – ha spiegato di recente l'ex centrocampista – perché il clima era diventato irrespirabile ed era meglio per tutti”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Deschamps, addio alla Francia al veleno: "Clima irrespirabile, vado via perché è meglio per tutti"

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